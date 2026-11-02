Công bố 391 sự kiện trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam

Tối 1/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật số Tinh hoa đạo học và lễ ra mắt nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP).

Theo Ban Tổ chức, nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam cung cấp thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện và hoạt động văn hóa trên cả nước. Người dân, du khách có thêm kênh tra cứu để lựa chọn điểm đến, sắp xếp thời gian tham quan và tham gia những hoạt động phù hợp với nhu cầu.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại lễ ra mắt.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết nền tảng được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề; từ đó lựa chọn trải nghiệm phù hợp cho bản thân, gia đình và bạn bè.

"Sự tham gia của mỗi người mang đến những trải nghiệm riêng. Một em nhỏ lần đầu đến với bảo tàng, một gia đình cùng xem biểu diễn nghệ thuật, một người trẻ tìm hiểu về nghề truyền thống, về nghệ thuật truyền thống của quê hương mình. Mỗi trải nghiệm góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc, tình yêu và sự gắn kết cộng đồng" - Bộ trưởng Phương Thanh chia sẻ.

Theo bà, từ một thông tin trên bản đồ, mục tiêu hướng tới là có thêm người đến với di sản, thêm khán giả đến sân khấu, thêm những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa được tiếp tục trao truyền.

Bộ trưởng khẳng định: "Những kết nối ấy cũng được kỳ vọng mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, sinh kế cho người dân, cho cộng đồng và giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đó chính là mục tiêu chúng ta đang hướng tới".

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam.

Tính đến 12h ngày 1/11/2026, nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã công bố 391 sự kiện được tổ chức tại 34/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; các thiết chế văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Để nền tảng phát huy giá trị, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh sự phối hợp của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân. Trong đó, thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời là điều kiện để công chúng có thể lựa chọn, tham gia các hoạt động được giới thiệu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương, đơn vị văn hóa trên cả nước chủ động cập nhật thông tin; xác định rõ người chịu trách nhiệm và duy trì công việc này hằng ngày. Mỗi thông tin công bố cần giúp người dân biết rõ có hoạt động gì, diễn ra ở đâu, khi nào và có thể tham gia như thế nào.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học” tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cùng với dữ liệu, chất lượng hoạt động tại mỗi điểm đến là yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân công chúng. Bộ trưởng mong muốn các nghệ sĩ, nghệ nhân, người sáng tạo và doanh nghiệp mang đến những sản phẩm có chất lượng, kể câu chuyện Việt Nam bằng sự am hiểu, lòng tự hào và tinh thần sáng tạo. Những trải nghiệm hấp dẫn sẽ khuyến khích người tham gia quay trở lại, giới thiệu và chia sẻ với người khác.

Với các địa phương, thiết chế văn hóa và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, CMAP mở thêm kênh giới thiệu chương trình, sự kiện đến công chúng. Việc duy trì thông tin thường xuyên cũng tạo điều kiện kết nối hoạt động của các đơn vị với nhu cầu tìm hiểu, tham quan và thưởng thức văn hóa của người dân.

Ảnh: Trần Huấn; Video: T.Lê