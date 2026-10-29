Công bố 30 xã, phường được bố trí địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2027

Theo Quyết định, các địa điểm được bố trí tại 30 xã, phường, gồm: Minh Xuân, Hà Giang 1, Bắc Quang, Bắc Mê, Bạch Ngọc, Chiêm Hóa, Du Già, Đường Hồng, Đồng Văn, Mèo Vạc, Nà Hang, Nậm Dịch, Linh Hồ, Hàm Yên, Hòa An, Hoàng Su Phì, Khuôn Lùng, Khâu Vai, Trung Thịnh, Tân An, Tân Trịnh, Thông Nguyên, Tùng Bá, Tân Trào, Pà Vầy Sủ, Yên Hoa, Yên Minh, Vị Xuyên, Quản Bạ và Sơn Dương.

Hội chợ thương mại Quốc tế Việt - Trung 2026 được tổ chức tại phường Hà Giang 1. Đây cũng là một trong 30 địa điểm được công bố tổ chức hội chợ thương mại năm 2027.

Địa điểm tổ chức được lựa chọn tại các khu vực phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, như quảng trường, sân vận động, khu liên hợp thể thao, chợ trung tâm, sân thể thao và các khu vực trung tâm dân cư. Một số địa điểm tiêu biểu gồm Khu liên hợp thể thao tỉnh tại phường Hà Giang 1; sân Công viên cây xanh, thôn Quang Vinh, xã Bắc Quang; quảng trường trung tâm xã Nà Hang; bến xe khách xã Đồng Văn và sân Trung tâm thanh, thiếu nhi tại thôn Đăng Châu, xã Sơn Dương.

Về lĩnh vực ưu tiên, danh mục tập trung vào các nhóm hàng hóa và sản phẩm gắn với thế mạnh sản xuất, kinh doanh của địa phương. Trong đó, sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và hàng thủ công mỹ nghệ là những nhóm xuất hiện phổ biến tại nhiều địa điểm.

Bên cạnh đó, tùy điều kiện từng địa phương, danh mục còn ưu tiên sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền, thực phẩm chế biến, dược liệu, hàng tiêu dùng Việt Nam, hàng may mặc, đồ gia dụng, máy móc và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Một số địa điểm còn chú trọng sản phẩm phục vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, hàng lưu niệm, thương mại điện tử và chuyển đổi số. Riêng tại phường Hà Giang 1, danh mục nêu rõ định hướng ưu tiên sản phẩm có tiềm năng kết nối với thị trường Trung Quốc.

Việc công bố danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên tạo cơ sở để các tổ chức, thương nhân nghiên cứu, lựa chọn địa điểm và mặt hàng phù hợp khi xây dựng kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Qua đó, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, mở rộng cơ hội kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa và hỗ trợ phát triển hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

>>Chi tiết 30 xã, phường được bố trí địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2027.