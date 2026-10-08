Công bố 20 doanh nghiệp Việt được người lao động bình chọn 'Doanh nghiệp yêu thích 2026'

Đại biểu chia sẻ thông tin về xu hướng việc làm và cách lựa doanh nghiệp của người lao động trong năm 2026.

Ngày 8/10, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Giải pháp CareerViet (CareerViet) và các đơn vị phối hợp công bố bảng xếp hạng “Doanh nghiệp yêu thích 2026” trong khuôn khổ sự kiện Holistic Excellence.

Theo CareerViet, khảo sát phi lợi nhuận này được thực hiện từ ngày 19/5 đến hết ngày 15/8. Khảo sát ghi nhận ở người lao động thuộc các nhóm Gen Z chiếm 45%, Gen Y chiếm 51% đáp viên; có 5.773 người tham gia là quản lý cấp cao.

Ở khối doanh nghiệp lớn, Tập đoàn Vinpearl đứng đầu bảng xếp hạng và ngành khách sạn, du lịch. Các vị trí tiếp theo trong nhóm 10 doanh nghiệp được yêu thích gồm Vinamilk, Masan Consumer, Tập đoàn Hoa Sen, Samsung Electronics HCMC CE Complex, Masan Group, FPT IS, Acecook Việt Nam, Viettel Construction và Lotte Mart.

Ở khối doanh nghiệp vừa, Tập đoàn Viettel-CHT (Viettel IDC) dẫn đầu. Nhóm 10 doanh nghiệp có IIG Việt Nam, Yakult Việt Nam, McDonald's Vietnam, Tư vấn xây dựng Điện 3, PREP, Duytan Recycling, Vua Nệm, Chứng khoán Bảo Việt và ADC Plastic.

Chương trình công bố thu hút khoảng 800 người tham gia tại TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh bảng xếp hạng chung, khảo sát lần này còn có các hạng mục về mức độ yêu thích của nhân viên nội bộ, trải nghiệm ứng tuyển và phát triển bền vững. Hai hạng mục mới năm nay là doanh nghiệp được lãnh đạo yêu thích và doanh nghiệp được thế hệ trẻ yêu thích.

Theo đó, Công ty Vinamilk và Yakult Việt Nam dẫn đầu hạng mục trải nghiệm ứng tuyển ở hai khối. Ngân hàng Vietcombank và Tập đoàn Viettel-CHT tiếp tục đứng đầu hạng mục lãnh đạo yêu thích; Tập đoàn Masan Consumer và Tập đoàn Viettel-CHT dẫn đầu lựa chọn của thế hệ trẻ. Tập đoàn Hoa Sen và Viettel-CHT đứng đầu hạng mục phát triển bền vững.

Cùng kết quả bình chọn, CareerViet cũng đã công bố Vietnam Salary Index - báo cáo lương thưởng mùa đầu tiên với 300 doanh nghiệp Việt tham gia. Việc đặt phản hồi của người lao động cạnh dữ liệu lương, thưởng và phúc lợi do doanh nghiệp chia sẻ nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách đãi ngộ dựa trên dữ liệu.

Đại diện Công ty Cổ phần Giải pháp CareerViet cho biết, kết quả năm nay cho thấy thành công của doanh nghiệp bắt nguồn từ sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh doanh, bản sắc tổ chức và chiến lược phát triển con người. Doanh nghiệp cần tiếp tục bồi đắp bản sắc riêng để gắn kết đội ngũ, thu hút nhân tài và đóng góp thiết thực cho nền kinh tế Việt Nam.