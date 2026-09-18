Công bố 12 quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ảnh: CTTĐT Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Cụ thể:

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Sĩ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.