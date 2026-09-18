Công bố 12 quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Theo Cổng TTĐT Đảng Cộng sản, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ảnh: Minh Nhật

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Sĩ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu chúc mừng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, tất cả các cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, kinh qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp và đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị các nhân sự nhận quyết định tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; không ngừng học tập, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ ở các cơ quan mới đến và các cấp thống nhất chỉ đạo nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy phải khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, tình hình cán bộ; duy trì và phát huy tốt hơn nữa, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các nhiệm vụ chính trị...

Các Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng tập thể lãnh đạo Ban phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực tuyên giáo.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý các Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cần chủ động, tích cực tham mưu định hướng xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, các giải pháp lớn quan trọng về kinh tế - xã hội, định hướng chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, xuất bản và báo chí.