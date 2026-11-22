Theo kết quả được công bố, 10 địa phương có thành tích nổi bật được chia thành ba nhóm: nhóm Vàng gồm Hà Nội và Hải Phòng; nhóm Bạc gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Ninh Bình; nhóm Đồng gồm Cần Thơ, Huế, Phú Thọ và Hưng Yên.

BTC trao cúp tôn vinh Hà Nội, Hải Phòng đứng đầu về chỉ số thu hút đoàn làm phim

Kết quả này cho thấy nỗ lực của các địa phương trong việc cải thiện điều kiện đón đoàn phim, từ cung cấp thông tin, hỗ trợ thực địa, thủ tục hành chính đến hạ tầng phục vụ sản xuất.

Đây cũng là cơ sở để nhìn nhận sức hấp dẫn của một địa phương đối với các nhà làm phim không chỉ nằm ở cảnh quan hay giá trị văn hóa, lịch sử, mà còn phụ thuộc vào khả năng tổ chức, phối hợp và đáp ứng những yêu cầu cụ thể của quá trình sản xuất.

Vinh danh nhóm Bạc gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Ninh Bình

Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI – Production Attraction Index, sáng kiến do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) khởi xướng từ năm 2023 nhằm đánh giá mức độ thuận lợi của địa phương đối với hoạt động sản xuất phim, đồng thời giúp nhà làm phim có thêm cơ sở khi tìm kiếm và lựa chọn bối cảnh.

Ở giai đoạn đầu, 10 địa phương tham gia tự đánh giá theo 5 nhóm tiêu chí: Hỗ trợ tài chính, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ thực địa, thủ tục pháp lý và hạ tầng sản xuất.

BTC trao cúp vinh danh nhóm Đồng gồm: Cần Thơ, Huế, Phú Thọ và Hưng Yên

Năm 2024, số địa phương tham gia tăng lên 37, ghi nhận 10 địa phương có thành tích nổi bật. Qua từng năm, PAI từng bước mở rộng phạm vi đánh giá, đồng thời hướng tới xây dựng một hệ thống dữ liệu có khả năng hỗ trợ trực tiếp cho nhà sản xuất khi tìm kiếm địa điểm và chuẩn bị dự án.

Từ một bộ chỉ số giúp nhận diện mức độ thuận lợi của địa phương đối với hoạt động sản xuất phim, PAI tiếp tục được phát triển để giải quyết những nhu cầu cụ thể hơn của nhà sản xuất: tìm bối cảnh ở đâu, điều kiện khai thác như thế nào, thủ tục ra sao và liên hệ với ai tại địa phương.

Năm 2026, VFDA phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) phát triển nền tảng dữ liệu PAI Việt Nam tại địa chỉ paivietnam.vn. Hệ thống hiện tổng hợp dữ liệu của 34/34 tỉnh, thành phố, với hơn 1.000 bối cảnh quay và hỗ trợ 06 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Ý, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong giai đoạn 2025–2026, VFDA đã giới thiệu PAI và bối cảnh quay phim Việt Nam tại Chợ Nội dung và Phim châu Á – ACFM tại Busan và TIFFCOM tại Tokyo, mở rộng khả năng tiếp cận của dữ liệu bối cảnh Việt Nam tới các nhà sản xuất, hãng phim và đối tác quốc tế.

Việc chuẩn hóa và số hóa dữ liệu bối cảnh, thủ tục và thông tin phục vụ sản xuất phim cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh.