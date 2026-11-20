Ngày thi đấu cuối cùng của môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Lê Thị Hiền và Phạm Thị Kiều Oanh mang về thêm hai huy chương vàng cho Thanh Hóa, ở các hạng cân đối kháng nữ 60–65kg và 65–70kg. Những chiến thắng ngày 19.11 góp phần đưa đội tuyển xứ Thanh lên vị trí thứ nhì toàn đoàn. Đằng sau thứ hạng ấy là thành tích của từng người, được xác định qua từng cuộc so tài.

Khi đọc bảng huy chương, người hâm mộ thường tìm tên địa phương mình trước tiên. Điều ấy tự nhiên. Nhưng nếu nhìn từ phía người đang đứng trên thảm đấu, điều đáng chờ đợi nhất phải là tài năng được đánh giá chính xác, bất kể họ đến từ đoàn nào, đã có danh tiếng hay mới bắt đầu được biết đến. Niềm tự hào về chiến thắng cần được đặt trên nền tảng ấy.

Công sức cần được nhìn cho rõ

Tại giải đấu vừa kết thúc ở Nhà thi đấu phường Chánh Hưng, TP.HCM, hệ thống chấm điểm điện tử không dây, có chức năng hỗ trợ xem lại tình huống thi đấu, đã được sử dụng. Đây là thay đổi cụ thể trong cách tổ chức: trọng tài có thêm công cụ để đánh giá diễn biến trên thảm đấu, thay vì chỉ trông cậy vào quan sát tại thời điểm động tác xảy ra.

Khoảnh khắc đối kháng môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Môn thi đấu diễn ra từ ngày 14 đến 19.11.2026 tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng, TP.HCM

Ông Nguyễn Bình Định, Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam cho biết Ban tổ chức đã áp dụng công nghệ VAR để xem lại những tình huống quan trọng. Ông cũng nêu chi tiết đáng chú ý về sức cạnh tranh của giải: có võ sĩ vừa vô địch quốc gia nhưng đã bị loại ngay từ vòng đầu tại Đại hội.

Danh hiệu đã giành được không thể thi đấu thay cho vận động viên. Mỗi lần bước lên thảm là lần họ phải chứng minh lại năng lực trước đối thủ. Chính vì thế, sự chính xác trong điều hành có ý nghĩa với cả người thắng lẫn người thua: người thắng được thừa nhận xứng đáng; người thua có cơ sở nhìn lại kỹ thuật, thể lực và cách xử lý của mình.

Giá trị của công nghệ nằm ở chỗ rất gần con người như vậy. Đó là khả năng nhìn kỹ hơn vào công sức đang được thể hiện, hạn chế việc nỗ lực ấy bị đánh giá thiếu chính xác trong khoảnh khắc quá nhanh. Thiết bị hiện đại trở nên có ích khi phục vụ đúng nhu cầu của người thi đấu.

Thiết bị không thay trách nhiệm

Dẫu vậy, sự hiện diện của VAR hay bảng điểm điện tử chưa đủ để khẳng định mọi quyết định đều chính xác. Công cụ hỗ trợ cần người vận hành có chuyên môn; hình ảnh cần được xem xét theo luật; quyết định cuối cùng cần có căn cứ rõ ràng. Nếu chỉ chú ý đến việc trang bị mà xem nhẹ quy trình sử dụng, phần khó nhất của công bằng vẫn còn nguyên.

Bởi vậy, yêu cầu đặt ra tại cuộc làm việc của Ban tổ chức Đại hội ngày 19.11 rất đáng chú ý. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương yêu cầu tổ chức thi đấu an toàn, nghiêm túc, công minh, phản ánh đúng thực chất thành tích và trình độ vận động viên. Với các môn đối kháng và nội dung cạnh tranh huy chương cao, công tác trọng tài cùng quy trình xử lý khiếu nại phải được thống nhất rõ ràng.

Yêu cầu ấy cần được hiểu từ quyền lợi của vận động viên. Họ phải biết mình được đánh giá theo tiêu chí nào, có thể đề nghị xem xét quyết định bằng cách nào và ai chịu trách nhiệm giải quyết. Khiếu nại đúng thủ tục cũng là cách người thi đấu tham gia bảo vệ sự nghiêm túc của cuộc chơi. Tôn trọng trọng tài và đòi hỏi quyết định có căn cứ có thể cùng tồn tại.

Ở chiều ngược lại, công bằng cũng đòi hỏi bản lĩnh của huấn luyện viên và vận động viên: biết sử dụng quyền của mình đúng lúc, đúng cách, rồi chấp nhận kết quả được xác lập theo luật. Tinh thần thượng võ được thử thách ngay ở những thời điểm khó chấp nhận nhất.

Từ điểm số đến niềm tin

Tại Đại hội lần này, 22 trong số 24 đoàn dự môn Vovinam giành huy chương; 12 đoàn có huy chương vàng. Những con số cho thấy thành tích hiện diện ở nhiều đơn vị, tạo thêm cơ sở để theo dõi sự phát triển lực lượng qua từng địa phương, thay vì chỉ nhìn vào đoàn đứng đầu.

Kết quả thi đấu còn có ý nghĩa đối với việc đánh giá quá trình đào tạo và tuyển chọn vận động viên hướng tới Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2027, dự kiến tổ chức tại Algeria. Vì vậy, độ tin cậy của thành tích hôm nay liên quan trực tiếp đến cơ hội thi đấu ngày mai.

Đánh giá đúng giúp người có năng lực được trao cơ hội, giúp nơi đào tạo nhận ra điều cần tiếp tục đầu tư, điều phải sửa đổi. Đó là cách sự công bằng trên thảm đấu đi xa hơn phạm vi trận đấu, tác động đến con đường nghề nghiệp của vận động viên và chất lượng của đội tuyển.

Với công chúng, niềm tin cũng được bồi đắp từ những việc có thể kiểm chứng như thế. Người xem có thể cổ vũ hết lòng cho đoàn mình, đồng thời thừa nhận đòn đánh đẹp của đối thủ, tán thưởng chiến thắng xứng đáng của người đến từ địa phương khác. Khi ấy, thể thao đem lại niềm vui và góp phần hình thành cách ứng xử công tâm.

Giữ cho điểm số chính xác là công việc ít được reo hò hơn giành huy chương. Nhưng chính công việc ấy bảo vệ ý nghĩa của tiếng reo hò. Sau mỗi lần trọng tài xác nhận kết quả, điều vận động viên cần mang theo là sự thừa nhận đúng với những gì họ đã làm được trên thảm đấu.