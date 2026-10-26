Công an xuyên đêm tìm người đi lạc trên núi Thị Vải

Chiều tối 25/10, Công an phường Phú Mỹ, TP. HCM tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người thân đi leo núi Thị Vải bị lạc đường, không thể tự xuống núi.

Công an phường Phú Mỹ khẩn trương triển khai lực lượng tổ chức tìm kiếm. Ảnh: CA.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Mỹ khẩn trương triển khai lực lượng tổ chức tìm kiếm. Dù trời tối, địa hình núi rừng hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực rà soát các khu vực để tìm người gặp nạn.

Đến 21h40 cùng ngày, lực lượng công an đã tìm thấy người bị lạc và hỗ trợ đưa xuống núi an toàn.

Việc tìm kiếm, cứu hộ kịp thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Mỹ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Đến 21h40 đã tìm thấy nạn nhân. Ảnh: CA.

Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố, lực lượng công an khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ cung đường, điều kiện thời tiết và địa hình trước khi leo núi. Người dân nên đi theo nhóm, ưu tiên có người am hiểu địa hình dẫn đường và thông báo lịch trình cho người thân.

Bên cạnh đó, cần chuẩn bị đầy đủ nước uống, đèn pin, điện thoại được sạc pin và các vật dụng cần thiết. Người leo núi không nên tự ý đi vào những đường mòn lạ, tách đoàn hoặc tiếp tục hành trình vào chiều tối, ban đêm.

Trong trường hợp bị lạc, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ, tránh tự ý di chuyển sâu vào khu vực rừng núi xa lạ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.