Công an xuyên đêm hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng) và các khu vực lân cận, cùng với việc hồ Sông Quao tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn, khiến một số khu vực xảy ra ngập cục bộ, trong đó có thôn Hội Nhơn - An Phú và thôn Thuận Thắng.

Lực lượng Công an xã phối hợp với Quân sự địa phương hỗ trợ đưa người dân trong vùng ngập đến nơi an toàn.

Trước tình hình này, Công an xã Hàm Liêm đã phối hợp UBND xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng chức năng triển khai lực lượng, phương tiện đến những khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân di chuyển khỏi nơi có nguy cơ ngập sâu.

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ sơ tán hơn 75 hộ với hơn 250 người dân đến nơi an toàn. Cùng với việc di dời, Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo vệ tài sản, không đi qua những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc tiềm ẩn nguy hiểm.

Lực lượng Công an xã Hàm Liêm điều tiết, phân luồng giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Tại phường Hàm Thắng, tình trạng ngập lụt cũng diễn biến phức tạp. Một số khu vực như Đất Làng, Giò Gà, Xóm Rọc thuộc thôn Kim Bình bị ngập sâu, có nơi nước dâng từ 1,5-2m, dòng chảy mạnh, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Trước nguy cơ một số khu dân cư bị chia cắt, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng phối hợp với chính quyền địa phương tiếp cận các hộ dân bị ảnh hưởng.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân di chuyển ra khỏi khu vực ngập lụt.

Tại những nơi nước dâng cao, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và những trường hợp khó khăn trong việc đi lại. Người dân cũng được hướng dẫn đưa tài sản thiết yếu đến nơi an toàn và tránh các khu vực nước sâu, nước chảy xiết.

Đến nay, lực lượng chức năng đã phối hợp hỗ trợ di dời 30 hộ dân tại phường Hàm Thắng đến khu vực an toàn. Trong điều kiện mưa lớn, nước tiếp tục dâng nhanh, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì lực lượng, tổ chức tiếp cận những khu vực có nguy cơ bị cô lập.

Bên cạnh công tác sơ tán, lực lượng Công an phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra các tuyến đường, khu dân cư bị ngập, cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm và hướng dẫn người dân hạn chế đi lại qua các khu vực nước chảy xiết.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động tuần tra xuyên đêm, bảo đảm an toàn cho người dân.

Các lực lượng cũng duy trì tuần tra, trực tại những khu vực bị ảnh hưởng, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi tình huống phát sinh.

Hiện thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn diễn biến phức tạp. Công an các xã và lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương theo dõi tình hình mưa lũ, mực nước và các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, đồng thời sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Công an khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, chủ động di chuyển người và tài sản khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; không đi qua cầu, đường bị ngập hoặc nơi có dòng nước chảy xiết và chấp hành hướng dẫn của chính quyền, lực lượng Công an khi có tình huống nguy hiểm.