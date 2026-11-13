Công an xử phạt người phụ nữ bán quạt chửi bới ở hồ Hoàn Kiếm

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video ghi lại sự việc một phụ nữ bán hàng rong có lời nói, hành vi thiếu chuẩn mực đối với hướng dẫn viên du lịch tại khu vực Tượng đài Cảm tử, gần hồ Hoàn Kiếm.

Theo nội dung video, khoảng 14h30 ngày 8/11/2026, chị H.T.T (sinh năm 1987) bán hàng rong tại khu vực Tượng đài Cảm tử đã chào mời một nhóm du khách nước ngoài mua quạt.

Tuy nhiên, người hướng dẫn viên du lịch đi cùng đoàn cho rằng chị T. bán hàng không đúng giá. Bức xúc vì không bán được hàng, chị T. đã có những lời lẽ thô tục, xúc phạm nam hướng dẫn viên du lịch rồi rời đi.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, sáng 12/11, Công an phường Hoàn Kiếm đã làm việc với chị T. để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Công an phường Hoàn Kiếm làm việc với chị T. để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm. (Ảnh: CACC)

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T. về 2 hành vi: gây mất trật tự công cộng mức phạt 750.000 đồng và bán hàng rong trên vỉa hè tuyến phố có quy định cấm mức phạt 450.000 đồng. Tổng số tiền xử phạt là 1.200.000 đồng.

Qua trường hợp này, Công an phường Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân, các hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị; không bán hàng rong tại các khu vực cấm, ứng xử văn minh, lịch sự với du khách, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.