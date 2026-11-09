Lãnh đạo Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và tiến hành xác minh vụ việc một nữ giúp việc có hành vi chưa đúng mực trong quá trình chăm sóc cụ bà nằm liệt giường trên địa bàn.

Công an xác minh vụ nữ giúp việc có hành vi thô bạo với cụ bà nằm liệt giường.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra cách đây nhiều ngày. Sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng chức năng đã trực tiếp làm việc với nữ giúp việc để xác minh nội dung liên quan.

Tại buổi làm việc, người phụ nữ này thừa nhận những hành vi chưa đúng của mình và bày tỏ sự hối lỗi. Sau đó, hai bên gia đình đã trao đổi, thỏa thuận, không phát sinh khiếu kiện. Gia đình cụ bà cũng chấm dứt việc thuê người giúp việc nói trên.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ giúp việc có lời nói và hành động không phù hợp trong quá trình chăm sóc một cụ bà bị bệnh, nằm liệt giường. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến nhiều người bày tỏ bức xúc.

Theo nội dung video, trong lúc chăm sóc, nữ giúp việc có hành vi đánh vào tay cụ bà. Khi di chuyển, thay đổi tư thế nằm cho người bệnh, người này cũng có những thao tác thiếu nhẹ nhàng, khiến người xem không khỏi lo ngại về cách chăm sóc người cao tuổi, người bệnh cần được hỗ trợ thường xuyên.

Người đăng tải đoạn video là chị N.L.A., trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Chị L.A. cho biết, sự việc xảy ra tại chính gia đình mình. Do mẹ tuổi cao, sức khỏe yếu, mắc bệnh và phải nằm liệt giường, trong khi chị thường xuyên phải đi làm nên gia đình đã thuê người giúp việc để hỗ trợ chăm sóc.

Theo chị L.A., nữ giúp việc quê ở xã Hiến Sơn, tỉnh Nghệ An, được gia đình thuê với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Ngoài tiền lương, gia đình còn bảo đảm chi phí ăn ở và bố trí mỗi tháng một ngày nghỉ.

Sự việc được phát hiện khi chị L.A. xem lại hình ảnh từ hệ thống camera được lắp đặt trong phòng mẹ. Qua những hình ảnh ghi lại, chị phát hiện các hành vi không phù hợp của người giúp việc trong quá trình chăm sóc mẹ mình. Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.