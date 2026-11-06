Công an xác minh vụ người phụ nữ bị tài xế xe ôm sàm sỡ gần Bệnh viện Bạch Mai

Theo Lao động, ngày 5/11, trên một số diễn đàn mạng xã hội lan truyền bài viết phản ánh hành vi sàm sỡ phụ nữ của một người đàn ông tại khu vực điểm dừng chờ xe buýt trên đường Giải Phóng, đoạn gần Cổng 1 Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Theo nội dung bài đăng, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 cùng ngày. Người đăng tải cho biết, tại khu vực này thường xuyên có nhiều tài xế xe ôm tự do hoạt động, trong đó có người mặc trang phục mang nhận diện của các hãng xe công nghệ.

Vào thời điểm trên, một người đàn ông trung niên, đầu trọc, được cho là đã có hành vi sàm sỡ một phụ nữ lớn tuổi đang đi bộ một mình.

Công an xác minh vụ sàm sỡ phụ nữ lớn tuổi gần Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh cắt từ clip

Thông tin thêm trên tờ Dân trí, đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, một số tài xế xe ôm khác đứng gần đó nhưng không có động thái can ngăn.

Người đăng tải clip cho biết, do đi một mình và lo ngại mất an toàn nên không dám trực tiếp can thiệp. Người này sau đó đăng tải đoạn video lên mạng xã hội, mong cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý.

Địa điểm xảy ra sự việc được cho là điểm dừng xe buýt sát cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai, thuộc địa bàn phường Kim Liên.

Lãnh đạo Công an phường Kim Liên xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin và đang rà soát, xác minh vụ việc.