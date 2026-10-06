Công an xác minh vụ người phụ nữ bị chồng đánh trên vỉa hè lúc giữa đêm

Chiều 6-10, một lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Nam cho biết, đơn vị đang xác minh, xử lý vụ việc liên quan đoạn clip ghi cảnh một người phụ nữ bị hành hung trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh một thanh niên đánh người phụ nữ trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam.

Sau khi đánh người phụ nữ ngã xuống vỉa hè, người đàn ông áo đen tiếp tục hành hung nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Theo kết quả xác minh bước đầu, người phụ nữ trong clip là chị L.T.Y.N. (sinh năm 2002), người đánh chị là chồng, T.V.L. (sinh năm 1998), cùng ở phường Quy Nhơn Nam.

Chị N. trình bày, chiều tối 5-10, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Khoảng 1 giờ ngày 6-10, chị đi bộ về nhà mẹ ruột trên đường Hoàng Văn Thụ thì bị chồng đánh.

Sau sự việc, chị N. đứng dậy, tiếp tục đi về nhà mẹ ruột. Trên đường đi, tổ công tác Công an phường Quy Nhơn Nam đang tuần tra phát hiện chị có dấu hiệu bất thường nên hỗ trợ, đưa về trụ sở. Chị N. bị bầm đỏ vùng hai mắt, trầy xước vùng trán.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Công an phường Quy Nhơn Nam đã làm việc với L., tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.