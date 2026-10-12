Công an xác minh vụ người đi xe máy chặn đầu ô tô, hành hung tài xế ở Hà Nội

Ngày 12/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ việc người đi xe máy chặn đầu ô tô, hành hung tài xế trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An. Hình ảnh vụ việc được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 8h30 ngày 11/10, một người đàn ông điều khiển xe máy dừng trước đầu ô tô trên đường Dương Đức Hiền. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến hành vi hành hung người lái ô tô.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm việc với người điều khiển xe máy là ông L.X.H (sinh năm 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, ông H khai nhận, khi điều khiển xe máy theo hướng từ Bắc Ninh về Hà Nội, ông bật tín hiệu xin đường để chuyển hướng về nhà nhưng cho rằng bị ô tô phía sau chèn ép.

Bức xúc trước tình huống này, ông H điều khiển xe máy vượt lên, dừng trước đầu ô tô rồi xuống nói chuyện với tài xế. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông H đã dùng tay bóp mũi và tát người lái ô tô một cái.

Hiện, Công an xã Thuận An đang tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Khi xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn, các bên cần hợp tác giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, xâm phạm sức khỏe, thân thể người khác.