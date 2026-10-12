Công an xác minh vụ người đi xe máy chặn đầu ô tô, hành hung tài xế

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thuận An đang xác minh, xử lý vụ việc người đi xe máy chặn đầu ô tô và hành hung tài xế gây xôn xao mạng xã hội.

Trưa ngày 11/10, trên đường Dương Đức Hiền (xã Thuận An, Hà Nội), clip ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy bất ngờ dừng xe trước đầu ô tô rồi xảy ra xô xát với tài xế đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời người điều khiển xe máy là ông L.X.H (sinh năm 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An) lên làm việc.

Ông L.X.H tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Tại cơ quan công an, ông H. khai nhận, khi đang đi xe máy từ hướng Bắc Ninh về Hà Nội và bật tín hiệu xin đường để rẽ về nhà, ông cho rằng ô tô phía sau chèn ép mình. Bức xúc, ông H. đã vượt lên chặn đầu xe rồi xuống cãi vã; trong lúc lời qua tiếng lại, ông đã bóp mũi và tát vào mặt tài xế ô tô.

Hiện Công an xã Thuận An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các chi tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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