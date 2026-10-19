Công an xác minh vụ nghi rò rỉ hóa chất khiến 40 người nhập viện ở Hà Nội

Clip lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội khống chế khí độc. Nguồn: H.D

Chiều 19/10, lãnh đạo Công an xã Thượng Phúc xác nhận với PV VietNamNet, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh vụ nghi rò rỉ khí trên địa bàn, khiến nhiều người phải nhập viện.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, khoảng 14h42 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ việc nghi rò rỉ khí clo tại khu vực trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố, đồng thời hỗ trợ đưa những người bị ảnh hưởng đi cấp cứu.

Lãnh đạo Công an xã Thượng Phúc cho biết, khoảng 40 người đã được đưa đến bệnh viện. Phần lớn các trường hợp đã trở về nhà và tiếp tục theo dõi sức khỏe, trong khi một số người vẫn đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Còn theo trưởng thôn Mễ Sơn, sự cố rò rỉ hóa chất xảy ra lúc 7h ngày 19/10, tại cơ sở kinh doanh phế liệu của anh N.H.Đ. (đường Dương Trực Nguyên, thôn Mễ Sơn).

Thời điểm trên, anh Đ. thu mua bình khí, trong quá trình chờ xử lý, một người thợ vô tình ném sắt vụn vào van bình làm bật nắp bình. Khí bên trong phát tán ra môi trường xung quanh, khiến nhiều người hít phải, gây khó thở.

Cũng theo vị trưởng thôn, những người có triệu chứng khó thở đã vào Bệnh viện Đa khoa Thường Tín để kiểm tra sức khỏe.

6 trường hợp nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai

Trong khi đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 40 bệnh nhân nghi bị ngộ độc khí. Trong số này có công nhân làm việc tại xưởng và người dân sinh sống ở khu vực lân cận.

Trước tình huống nhiều bệnh nhân nhập viện cùng lúc, bệnh viện nhanh chóng huy động thêm bác sĩ, điều dưỡng cho Khoa Cấp cứu, đồng thời tập trung nhân lực, trang thiết bị để tiếp nhận và xử trí các trường hợp.

Các bệnh nhân được thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và phân loại mức độ nguy hiểm để có phương án điều trị phù hợp. Những trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng được ưu tiên theo dõi, can thiệp kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, cho biết công tác cấp cứu, điều trị vẫn đang được triển khai. Các bệnh nhân được tiếp nhận, theo dõi sức khỏe; trong đó, 6 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Theo bác sĩ Cường, các bác sĩ vẫn đang tiếp tục hội chẩn, điều trị cho bệnh nhân. Tại thời điểm trao đổi, nguyên nhân gây ngộ độc và loại khí liên quan vẫn chưa được xác định.

Cơ quan công an đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tiến Dũng