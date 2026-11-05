Công an xác minh vụ nam sinh viên bị hai thanh niên hành hung

Ngày 5/11, Công an phường Từ Liêm, TP. Hà Nội đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam sinh viên bị hai thanh niên hành hung tại khu vực ngõ 322, đường Nhân Mỹ.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo phông màu xám bị hai người khác ghìm giữ dưới đất, liên tiếp đấm, đá vào người, trong đó có nhiều cú đánh nhắm vào vùng đầu. Chỉ đến khi những người có mặt tại hiện trường can ngăn, hai thanh niên mới dừng tay và rời đi.

Nam sinh viên bị hai thanh niên hành hung trong ngõ. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin từ người thân nạn nhân, nam thanh niên bị hành hung là Ngô Duy Q. (SN 2008), hiện là sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội.

Vụ việc xảy ra vào chiều 4/11. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn giữa Q. với một số người trong lớp học ghép tại trường. Sau đó, nhóm này được cho là đã đi theo nam sinh về tận khu vực nhà trọ để hành hung.

Gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan Công an, đồng thời cung cấp video và hình ảnh liên quan đến vụ việc. Theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, gia đình đưa Q. đi thăm khám sức khỏe trước khi bổ sung các giấy tờ cần thiết để phục vụ quá trình xác minh.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.