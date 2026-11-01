Công an xác minh vụ nam sinh lớp 10 bị bạn học đánh phải nhập viện ở Hà Tĩnh

Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh vụ việc em L.Đ.N (SN 2011), học sinh lớp 10 Trường Cao đẳng Nguyễn Du, bị bạn cùng lớp hành hung ngay trong lớp học.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video trích xuất từ camera lớp học, ghi lại cảnh một nam sinh dùng hộp nhựa đánh vào đầu bạn, sau đó liên tiếp tát vào vùng tai của nạn nhân. Sự việc diễn ra trong lớp học, trước sự chứng kiến của giáo viên và nhiều học sinh.

Cụ thể, theo hình ảnh từ camera, khoảng 10h15 ngày 29/10, một nam sinh mặc áo đen cầm hộp nhựa đi thu điện thoại của các bạn để nộp lên bàn giáo viên. Khi đến bàn đầu giữa dãy lớp, em này bất ngờ dùng chiếc hộp đánh mạnh vào đầu một nam sinh. Nạn nhân được xác định là em L.Đ.N.

Sau khi thu điện thoại và nộp lên bàn giáo viên, nam sinh tiếp tục quay xuống lớp, dùng tay tát liên tiếp vào tai trái của N. Toàn bộ diễn biến được camera ghi lại.

Theo người nhà em L.Đ.N, trưa cùng ngày sau khi đi học về, N. kêu đau và có biểu hiện ù tai. Khi được hỏi, em cho biết đã bị bạn cùng lớp tát trong giờ học buổi sáng. Nhận thấy tình trạng bất thường, đến chiều, gia đình đưa N đến cơ sở y tế để thăm khám.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nam sinh nhập viện trong tình trạng ù tai trái. Qua thăm khám chuyên khoa tai mũi họng và thực hiện các kiểm tra cần thiết. Hiện bệnh nhân đang được điều trị nội khoa, theo dõi sức khỏe và thực hiện thêm các xét nghiệm.

Nam sinh đánh bạn được xác định là T.Đ.M.H (SN 2008) là bạn học cùng lớp với em L.Đ.N tại Trường Cao đẳng Nguyễn Du, địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh). Trường Cao đẳng Nguyễn Du chuyên đào tạo về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Ngoài hệ cao đẳng, trung cấp, trường có hệ kết hợp học văn hóa THPT và học nghề dành cho học sinh tốt nghiệp THCS.

Vụ việc đang được cơ quan công an phối hợp xác minh, làm rõ.