Công an xác minh vụ học sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh trước cổng trường

Ngày 21/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Phú, phường Long Đức, làm rõ vụ học sinh đánh nhau trước cổng trường.

Trước đó, ngày 19/9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cơ quan Công an phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng tải nội dung liên quan vụ đánh nhau giữa 2 nhóm học sinh tại Trường THCS Trần Phú, gần cầu Sóc Ruộng, phường Long Đức.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Long Đức xác minh.

Cổng trường THCS Trần Phú, nơi xảy ra vụ nhóm học sinh đánh nhau. Ảnh: T.X

Khoảng 16h30 ngày 19/9, tại cổng Trường THCS Trần Phú, khóm Sa Bình, phường Long Đức, xảy ra vụ học sinh đánh nhau.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong giao tiếp, sinh hoạt và học tập.

Nhóm 4 người (trong đó có 3 học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Phú và một người đã nghỉ học, chưa rõ thân nhân) đã đánh em H.H.T. (sinh năm 2013, học sinh lớp 8/4).

H.H.T. bị thương tích nhẹ và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Công an phường Long Đức đang phối hợp Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Phú mời phụ huynh, học sinh và những người liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Liên quan các bài đăng về vụ việc trên mạng xã hội, công an xác minh 2 chủ tài khoản. Một người đăng bài do bức xúc khi chứng kiến vụ việc; người còn lại là mẹ của H.H.T., đăng bài kêu gọi cộng đồng chia sẻ để cơ quan chức năng vào cuộc.

Công an đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội cho 2 trường hợp trên.