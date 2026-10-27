Công an xác minh vụ chặn đầu xe, đấm đá tài xế ngã gục xuống đường

VIDEO: Video chặn đầu ô tô, đấm đá liên tiếp khiến tài xế ngã gục. Video: Mạng xã hội.

Công an phường Xuân Hòa (Phú Thọ) cho biết, ngày 26/10, đơn vị đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ va chạm giao thông giữa hai tài xế ô tô trên địa bàn.

Theo nội dung clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một ô tô màu đen vượt lên, chặn đầu ô tô màu trắng. Sau đó, tài xế xe màu đen mở cửa xuống xe, tiến về phía đối phương và chửi bới.

Người lái ô tô màu đen liên tục đấm vào mặt nam tài xế ô tô màu trắng.

Người này tiếp tục liên tiếp đấm vào mặt tài xế ô tô màu trắng. Khi nạn nhân ngã xuống đường, người đàn ông vẫn dùng chân đá thẳng vào mặt đối phương.

Đoạn clip ghi lại sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận.

Theo xác minh ban đầu của Công an, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ va chạm giao thông giữa hai ô tô. Nam tài xế bị thương đã được đưa đến bệnh viện thăm khám về mắt.

Người này sau đó đá thẳng vào mặt tài xế ô tô màu trắng, khiến anh này ngã gục xuống đường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.