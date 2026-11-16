Công an xác minh thông tin trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên quốc lộ 2C

Công an xã Tân Thanh (tỉnh Tuyên Quang) đang tiến hành xác minh các thông tin liên quan của 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Km64+100 khu vực ven đường Quốc lộ 2C thuộc địa phận thôn Bẫu, xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang.

Công an xã Tân Thanh phối hợp cùng trạm y tế xã chăm sóc cho cháu bé. Ảnh: CACC.

Theo đó, vào khoảng 19h00 ngày 14/11, bà Nguyễn Thị Tám (sinh năm 1980, trú tại thôn Bẫu, xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang), đang đi trên đường ra Quốc lộ 2C thì phát hiện một chiếc làn màu xanh để ở bên lề đường.

Kiểm tra bên trong làn có một cháu bé sơ sinh quấn trong chăn nhung màu đỏ, kèm tờ giấy với nội dung “Tôi là mẹ đơn thân sinh cháu nhưng hoàn cảnh khó khăn không có khả năng nuôi con, ai nhặt được cháu hữu duyên nuôi cháu giúp tôi cho cháu có mái ấm, cháu sinh ngày 3/10 âm lịch”.

Sau khi phát hiện, bà Nguyễn Thị Tám đã báo lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở thôn Bẫu, xã Tân Thanh. Nhận được tin báo, Công an xã Tân Thanh đã tiến hành tiếp nhận, đưa cháu bé về điểm Trạm Tân Thanh, thuộc Trạm y tế xã Tân Thanh.

Sau đó, Công an xã Tân Thanh khẩn trương phối hợp với cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, chăm sóc ban đầu cho cháu bé, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe cháu bé ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường. Cùng với việc phối hợp chăm sóc sức khỏe cho cháu bé.

Công an xã Tân Thanh đề nghị tổ chức, cá nhân có thông tin liên quan đến cháu bé, cha, mẹ hoặc người thân của cháu, kịp thời cung cấp cho Công an xã Tân Thanh để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc.