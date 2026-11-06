Công an xác minh thông tin liên quan chiếc ví sư Trụ trì Chùa Phước An nhặt được bên đường

Theo tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, mới đây Công an xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Đại đức Thích Như Bình, Trụ trì Chùa Phước An, trao trả toàn bộ tài sản cho người dân đánh rơi ví tiền trên địa bàn.

Trước đó, trong quá trình di chuyển tại xã Hiệp Mỹ, Đại đức Thích Như Bình nhặt được một chiếc ví do người dân đánh rơi. Bên trong ví có tiền mặt, căn cước công dân và một số giấy tờ tùy thân quan trọng.

Nhận thấy đây là những tài sản cần thiết đối với chủ sở hữu, Đại đức Thích Như Bình đã chủ động đến trụ sở Công an xã Hiệp Mỹ trình báo, đồng thời nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm người đánh mất.

Đại đức Thích Như Bình, Trụ trì Chùa Phước An cùng cán bộ Công an xã Hiệp Mỹ trao trả tài sản cho người dân đánh rơi

Sau khi tiếp nhận chiếc ví, Công an xã Hiệp Mỹ khẩn trương tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu là anh Đỗ Văn Ngân, trú tại ấp Ô Lắc, xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long. Lực lượng công an sau đó liên hệ, mời anh Ngân đến trụ sở để nhận lại tài sản.

Tại đây, đại diện Công an xã cùng Đại đức Thích Như Bình đã bàn giao công khai chiếc ví, toàn bộ tiền mặt và giấy tờ tùy thân cho anh Ngân theo quy định.

Nhận lại tài sản bị đánh rơi, anh Đỗ Văn Ngân bày tỏ sự xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn Đại đức Thích Như Bình và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hiệp Mỹ đã tận tình hỗ trợ, giúp anh nhanh chóng tìm lại tài sản.

Hành động trung thực, trách nhiệm của Đại đức Thích Như Bình cùng sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an đã góp phần lan tỏa những việc làm tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời khuyến khích người dân chung tay xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.