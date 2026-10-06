Công an xác minh số tiền hơn 1 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của một phụ nữ ở Ninh Bình

Ngày 6/10, Công an phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa giúp người dân nhận lại hơn 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 1/10, Công an phường Liêm Tuyền tiếp nhận thông tin của chị Nguyễn Thị Vang, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Hưng Yên về việc trong quá trình giao dịch ngân hàng, chị đã chuyển nhầm số tiền 1.003.750.000 đồng (một tỷ không trăm linh ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) vào tài khoản của chị Đặng Thị Thúy, sinh năm 1989, trú tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.

Công an phường Liêm Tuyền kịp thời giúp người dân nhận lại hơn 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: CA. ↵

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Công an phường Liêm Tuyền đã nhanh chóng xác minh thông tin người nhận số tiền chuyển nhầm.

Quá trình xác minh, chị Thúy xác nhận số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản của mình. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm đến, chị Thúy cũng đang tính toán đến báo cáo với cơ quan Công an nhờ trả lại cho người chuyển nhầm.

Tại Trụ sở Công an phường Liêm Tuyền, được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn, hỗ trợ, chị Đặng Thị Thúy đã thực hiện chuyển khoản hoàn trả toàn bộ số tiền 1.003.750.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Vang.

Công an phường Liêm Tuyền kịp thời giúp người dân nhận lại hơn 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.