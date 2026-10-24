Công an xác minh số tiền gần 650 triệu đồng chuyển vào tài khoản của nam shipper

Theo tin từ Công an phường Trảng Bom, TP Đồng Nai, khoảng 11h40 ngày 22/10, bà Cao Thị Nhi, trú tại xã Bàu Hàm, đã chuyển nhầm số tiền 649.999.999 đồng vào tài khoản ngân hàng của anh Phòng Tích Phương, trú tại khu phố Sông Trầu 3, phường Trảng Bom.

Phát hiện tài khoản bất ngờ nhận được số tiền lớn, anh Phương đã chủ động đến Công an phường Trảng Bom trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển tiền.

Anh Phòng Tích Phương hoàn trả số tiền cho bà Cao Thị Nhi. Ảnh: CA.↵

Tiếp nhận thông tin, Công an phường nhanh chóng tiến hành xác minh và xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là bà Cao Thị Nhi. Lực lượng công an sau đó liên hệ, mời bà Nhi đến trụ sở để xác nhận thông tin, đồng thời chứng kiến anh Phương chuyển trả toàn bộ số tiền cho bà ngay trong chiều cùng ngày.

Hành động của anh Phương được đánh giá là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức tôn trọng tài sản của người khác. Đặc biệt, việc chủ động trình báo và hoàn trả gần 650 triệu đồng càng cho thấy ý thức đáng trân trọng của người nhận được tiền chuyển nhầm.

Qua sự việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi chuyển khoản nhầm cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ xử lý.

Người nhận được tiền do người khác chuyển nhầm không nên tự ý sử dụng số tiền này mà cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định.