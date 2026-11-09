Công an xác minh số tiền 480 triệu đồng một doanh nghiệp chuyển vào tài khoản người phụ nữ ở nước ngoài

Theo tin từ Công an phường Long Bình, TP Đồng Nai, ngày 12/10, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại ATP (trụ sở tại tỉnh Tây Ninh) đã chuyển nhầm 480 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của chị Tống Thị Thanh Thúy.

Do hai bên không quen biết, không có thông tin liên lạc, trong khi chị Thúy đang định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và liên hệ với người nhận tiền.

Trước tình trạng các phương thức, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, cả doanh nghiệp và gia đình chị Thúy đều thận trọng khi tiếp xúc, trao đổi với người lạ. Điều này khiến quá trình xác minh và giải quyết sự việc thêm phần phức tạp.

Hai bên thực hiện hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Ảnh: CACC.

Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Phạm Văn Khánh, cán bộ trực ban Công an phường Bình Long, đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo đơn vị xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời chủ động xác minh, hướng dẫn và kết nối các bên liên quan.

Ngày 29/10, các bên đã gặp gỡ, làm việc dưới sự hướng dẫn của cán bộ công an. Với tinh thần trung thực và trách nhiệm, gia đình chị Tống Thị Thanh Thúy đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ 480 triệu đồng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại ATP.

Sau khi nhận lại số tiền, ông Đinh Văn Huyền, đại diện công ty, đã gửi thư cảm ơn Ban lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bình Long.

Trong thư, doanh nghiệp bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, khách quan của lực lượng công an trong quá trình hỗ trợ giải quyết vụ việc, đặc biệt là vai trò của Thiếu tá Phạm Văn Khánh.