Công an xác minh số tiền 270 triệu đồng từ tài khoản của chị Nguyễn Thị Huyền

Theo tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, sáng ngày 05/10, tại trụ sở Công an xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị, Công an xã Đông Trạch đã hỗ trợ hai công dân xác minh, giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm 270 triệu đồng, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1995 (trú tại thôn Quốc lộ 1A, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) và chị Nguyễn Thị Lệ Na (sinh năm 1986, trú tại thôn Thanh Vinh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) phát sinh giao dịch chuyển khoản nhầm với số tiền 270.000.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Lệ Na đã nhận lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: CACC.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đông Trạch đã hỗ trợ chị Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Lệ Na trao đổi, xác minh, thống nhất phương án giải quyết. Trên cơ sở đó, chị Nguyễn Thị Huyền đã tự nguyện hoàn trả số tiền 270.000.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Lệ Na.

Qua vụ việc, Công an xã Đông Trạch khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, họ tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Trường hợp chuyển nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.