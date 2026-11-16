Công an xác minh số tiền 1,4 tỷ đồng anh Nguyễn Văn Tám chuyển vào tài khoản người đã mất, 4 ngày sau nhận kết quả bất ngờ

Ngày 16/11, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Đào Xá đã nhận được thư cảm ơn của anh Nguyễn Văn Tám (SN 1995, trú tại xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, ngày 9/11, anh Nguyễn Văn Tám (SN 1995, trú tại xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ) đến Công an xã trình báo về việc chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đào Xá nhanh chóng tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với Công an xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị ngân hàng để tìm cách liên hệ với gia đình chủ tài khoản nhận tiền.

Công an hỗ trợ anh Tám nhận lại tiền. Ảnh: CA.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản đã qua đời. Do đó, việc hoàn trả số tiền 1,4 tỷ đồng cần có sự thống nhất của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định.

Trước tình huống này, Công an hai xã đã chủ động phối hợp, hỗ trợ gia đình người đã mất hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải quyết vụ việc.

Đến ngày 13/11, anh Nguyễn Văn Tám đã nhận lại đầy đủ số tiền 1,4 tỷ đồng chuyển nhầm.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ tận tình của lực lượng công an, anh Tám đã viết thư cảm ơn, gửi lời tri ân đến Ban Chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đào Xá.