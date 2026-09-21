Công an xác minh nhóm người hóa trang 'thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa đi vào làn ô tô

Ngày 21/9, Công an TPHCM cho biết, đang phối hợp xác minh vụ nhóm người hóa trang thành các nhân vật trong phim "Tây Du Ký", cưỡi ngựa, đi bộ vào làn đường dành cho ô tô trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua xã Tân An Hội, gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 20/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 4 người hóa trang thành "Đường Tăng", "Tôn Ngộ Không", "Trư Bát Giới" và "Sa Tăng" di chuyển trên đường Phan Văn Khải. Trong đó, người hóa trang thành "Đường Tăng" cưỡi ngựa, ba người còn lại đi bộ trong làn đường dành cho ô tô theo hướng từ Tây Ninh về TPHCM.

Nhóm người hoá trang thành 'thầy trò Đường Tăng' đi trên đường quốc lộ. Ảnh: CACC.

Thời điểm này, tuyến đường có đông phương tiện lưu thông, trong đó có nhiều xe tải, xe đầu kéo. Theo hình ảnh trong clip, một số phương tiện phải giảm tốc độ, điều chỉnh hướng di chuyển để tránh nhóm người.

Theo Công an TPHCM, việc đi bộ, cưỡi ngựa vào làn đường dành cho xe cơ giới trên tuyến đường có mật độ phương tiện lớn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, có thể gây nguy hiểm cho nhóm người này cũng như các phương tiện đang lưu thông.

Hiện Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh thời gian, địa điểm, những người liên quan và diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định.

Hình ảnh “thầy trò Đường Tăng” cưỡi ngựa, đi bộ giữa làn ô tô. Ảnh: CACC.

Từ vụ việc, Công an TPHCM cảnh báo người dân không biến đường giao thông thành "sân khấu". Dù nhằm mục đích vui chơi, quay phim, chụp ảnh hay sản xuất nội dung trên mạng xã hội, người dân không nên lấn vào phần đường dành cho phương tiện cơ giới, cản trở giao thông hoặc tạo ra tình huống nguy hiểm.

Công an khuyến cáo mỗi người cần chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.