Công an xác minh khoản tiền 350 triệu đồng chuyển vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Châu với nội dung 'Chuyển tiền'

Theo tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 22/10, Công an xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an xã Kiên Lương, tỉnh An Giang hỗ trợ xác minh, trao trả 350 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho chủ sở hữu.

Hành động trung thực của người nhận tiền cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Châu, trú tại thôn Đăk Tô 4, xã Đăk Tô, bất ngờ nhận được 350 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân từ tài khoản mang tên Nguyen Quoc Quy, với nội dung giao dịch “Chuyển tiền”.

Nhận thấy số tiền lớn có thể do người khác chuyển nhầm, chị Châu đã chủ động trình báo Công an xã Đăk Tô, đề nghị hỗ trợ xác minh và tìm cách trả lại cho chủ sở hữu.

Chị Châu đã hoàn trả số tiền cho anh Nguyễn Quốc Quy . Ảnh: CA.

Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Phạm Tuấn Trung, Phó Trưởng Công an xã Đăk Tô, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh vụ việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Nguyễn Quốc Quy (SN 1984, trú tại ấp Kiên Tân, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang).

Sau khi làm rõ thông tin, Công an xã Đăk Tô chủ động phối hợp với Công an xã Kiên Lương hướng dẫn chị Châu hoàn tất các thủ tục cần thiết, chuyển trả toàn bộ 350 triệu đồng cho anh Quy, bảo đảm đúng người, đúng tài sản.

Nhận lại số tiền lớn tưởng chừng bị thất lạc, anh Nguyễn Quốc Quy bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến chị Nguyễn Thị Châu cùng lực lượng công an hai địa phương đã tận tình hỗ trợ. Anh cũng gửi thư cảm ơn để bày tỏ sự trân trọng trước hành động trung thực của chị Châu và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ.