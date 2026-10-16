Công an xác minh khoản tiền 30 triệu đồng chuyển vào tài khoản của anh Nguyễn Hữu Chung

Theo tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 13/10, Công an phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Hữu Chung (SN 1998, trú tại tổ dân phố Cộng Hòa, phường Mỹ Hào) về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 30 triệu đồng từ tài khoản lạ.

Nghi ngờ đây là khoản tiền chuyển nhầm, anh Chung chủ động trình báo cơ quan công an để xác minh, tìm người gửi và hoàn trả.

Công an hỗ trợ anh Tuấn nhận lại tiền chuyển nhầm. Ảnh: CA

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Mỹ Hào phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra giao dịch, xác minh chủ tài khoản chuyển tiền và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định số tiền 30 triệu đồng do anh Đặng Nguyễn Tuấn (SN 2001, trú tại Hưng Yên) chuyển khoản nhầm.

Công an phường Mỹ Hào sau đó liên hệ với anh Tuấn, hỗ trợ hai bên thực hiện việc hoàn trả số tiền theo đúng quy định. Nhờ đó, khoản tiền được trao trả lại cho người chuyển nhầm.

Sau khi nhận lại tiền, anh Tuấn gửi lời cảm ơn anh Chung vì hành động trung thực, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an phường Mỹ Hào.