Công an xác minh hai khoản tiền 50.000.000 và 6.000.000 đồng chuyển nhầm, kết quả đã rõ

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Thuận Hạnh (Lâm Đồng) vừa hỗ trợ hai người dân nhận lại tổng cộng 56.000.000 đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản người khác.

Cụ thể, anh Bùi Xuân Quốc (SN 1999, trú tại thôn Đầm Giỏ, xã Thuận Hạnh) được hỗ trợ nhận lại 50.000.000 đồng; bà Phan Thị Nga (SN 1985, trú tại xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh) được hỗ trợ nhận lại 6.000.000 đồng. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Thuận Hạnh đã khẩn trương xác minh, làm việc với những người liên quan và phối hợp với lực lượng Công an địa phương để hỗ trợ hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm cho người dân.

Thư cảm ơn của người dân gửi Công an xã Thuận Hạnh - Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Xúc động trước sự giúp đỡ tận tình, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, cả hai người dân đã gửi thư cảm ơn, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở.

Việc hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm tuy không lớn về quy mô nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ; đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an ngay từ cơ sở.

Qua các vụ việc, Công an xã Thuận Hạnh khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trường hợp chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.