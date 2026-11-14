Công an xác minh đối tượng đột nhập khu đô thị cao cấp tại Hà Nội trong đêm

Lực lượng an ninh khu đô thị và cư dân phát hiện, khống chế kẻ đột nhập.

Theo phản ánh của cư dân, khoảng 23h ngày 12/11, đối tượng đã đột nhập khu đô thị GB bằng cách vượt qua hàng rào, đi qua vườn hoa rồi tiếp cận phía sau các dãy nhà TT1, TT2. Người này sau đó tìm cách leo lên khu vực mái kính phía sau các căn nhà.

Trước đó, lực lượng an ninh khu đô thị đã phát hiện người có biểu hiện nghi vấn và tổ chức theo dõi. Khi đối tượng tiếp tục có hành vi xâm nhập, lực lượng an ninh cùng một số cư dân đã triển khai vây bắt và bàn giao cho Công an phường Đại Mỗ xử lý.

Tối 13/11, Trung tá Đinh Phúc Thành, Trưởng Công an phường Đại Mỗ, xác nhận lực lượng chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, liên quan vụ việc, một số cư dân phản ánh khu vực từng xảy ra các vụ đột nhập, mất trộm tài sản trong thời gian trước đó.

Một cư dân tại khu TT1 cho biết gia đình từng phát hiện dấu hiệu người lạ trèo lên mái kính, tiếp cận nhà hàng xóm và lấy trộm laptop. Người này cũng phản ánh có gia đình khác trong khu cũng từng bị mất laptop sau khi nhà bị đột nhập.

Trộm đột nhập tại khu đô thị GB thời điểm cuối năm 2025. Video do người dân cung cấp.

Từ những sự việc trên, cư dân đề nghị Ban quản trị, Ban quản lý làm rõ quy trình thông báo các vụ việc an ninh, công tác kiểm soát người ra vào, cũng như việc quản lý công nhân thi công trong khu đô thị, đặc biệt đối với hoạt động thi công ngoài giờ.

Thông tin được chia sẻ trong cộng đồng cư dân cho biết đơn vị đã thống nhất thưởng nóng cho lực lượng an ninh nhằm ghi nhận việc phát hiện, vây bắt đối tượng. Đồng thời, Ban đại diện đề nghị Ban quản lý tăng cường tuần tra, kiểm soát và sớm nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera AI tại các khu vực trọng yếu để hỗ trợ phát hiện, cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường.

Ban đại diện cũng khuyến cáo cư dân chủ động kiểm tra, khóa cửa chính, cửa sau, cửa ban công và khu vực tum trước khi đi ngủ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý. Các phản ánh liên quan đến những vụ mất trộm trước đó và công tác vận hành an ninh tại khu đô thị cần được các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và thông tin chính thức tới cư dân.