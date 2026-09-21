Công an xác minh danh tính nạn nhân tử vong dưới chân cầu Thủ Thiêm

Ngày 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. Trước đó, tối 20-9, tại khu vực bờ sông Sài Gòn dưới chân cầu Thủ Thiêm (khu phố 27, phường An Khánh, TPHCM), người dân phát hiện một tử thi là nữ chưa rõ lai lịch.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, nạn nhân khoảng 25-35 tuổi; tử thi đã phân hủy nặng không còn nhận dạng được, các ngón tay không thể lấy vân tay. Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc quần dài màu đen, áo sơ mi caro đen trắng dài tay bên ngoài; bên trong mặc áo thun màu đen có in hình hoa màu đỏ, trắng, xanh.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị ai là người nhà hoặc biết thông tin về nhân thân, lai lịch của nạn nhân, hãy liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM theo địa chỉ: số 9 đường Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM hoặc qua số điện thoại 0962.424.265 (gặp đồng chí Phan Hoàng Phú, Đội 3 - Phòng PC01) để phối hợp giải quyết.