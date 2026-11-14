Công an xác minh clip người phụ nữ đẩy ngã cụ bà, hé lộ mối quan hệ bất ngờ

Ngày 14/11, Công an TP Hà Nội đã có thông tin về vụ việc liên quan video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi xô xát, đẩy ngã một cụ bà, được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo tin từ Công an TP Hà Nội, ngày 12/11, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hồng Sơn phát hiện video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi xô xát, đẩy ngã một cụ bà, được chia sẻ trên mạng xã hội. Công an xã đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Hình ảnh trong clip.

Qua xác minh, sự việc xảy ra khoảng 7h ngày 10/11/2025 tại thôn Tân Độ, xã Hồng Sơn. Người phụ nữ trong video là N.T.Đ (sinh năm 1967), cụ bà là N.T.L (sinh năm 1943), cùng trú tại xã Hồng Sơn, có quan hệ mẹ chồng, con dâu.

Tại cơ quan Công an, bà Đ. thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát, nhận thức sai phạm, cho biết đã xin lỗi cụ L tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Công an làm việc với bà Đ.

Hiện, Công an xã Hồng Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân không phát tán trái phép hình ảnh cá nhân của người khác trên mạng xã hội.