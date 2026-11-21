Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, chiều 19/11, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1991), Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Nhật Hằng, trú tại thôn Hương Lộc, xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh, bất ngờ nhận được 4 giao dịch chuyển khoản từ một tài khoản ngân hàng không quen biết, với tổng số tiền 1,74 tỷ đồng.

Nhận thấy số tiền lớn có thể do người khác chuyển nhầm, chị Hằng đã chủ động đến Công an xã Hương Đô trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh danh tính người chuyển tiền để hoàn trả theo quy định.

Chị Nguyễn Thị Hằng hoàn trả số tiền 1,74 tỷ đồng cho người chuyển nhầm trước sự chứng kiến của lực lượng công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.↵

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Đô đã tiến hành xác minh và xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh P.T.T. (SN 1978), trú tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Lực lượng công an sau đó liên hệ, kết nối hai bên để đối chiếu, xác nhận thông tin và thống nhất phương án hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Sau khi xác minh, chị Hằng đã tự nguyện chuyển trả toàn bộ 1,74 tỷ đồng cho anh P.T.T. trước sự chứng kiến của Công an xã Hương Đô.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, vụ việc được giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Việc chủ động trình báo và hoàn trả đầy đủ số tiền chuyển nhầm của chị Hằng là hành động đáng ghi nhận, góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng.