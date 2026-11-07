Công an xác minh 3 trường hợp tương tác trang mạng xấu độc

Ngày 7/11, Công an TP Đồng Nai thông tin, thực hiện công tác quản lý địa bàn và giám sát an ninh trật tự trên không gian mạng, Công an xã Phú Lâm phát hiện 3 tài khoản Facebook của các cá nhân thường xuyên theo dõi, bình luận, chia sẻ và tương tác với các hội nhóm, fanpage đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an xã Phú Lâm làm việc với các trường hợp có liên quan (ảnh:CACC)

Công an xã Phú Lâm đã mời làm việc đối với chủ 3 tài khoản facebook trên có cư trú trên địa bàn gồm: Đ.Q.B. (sinh năm 1962), N.A.Q. (sinh năm 1984), P.N.L. (sinh năm 2000) vì đã có hành vi thường xuyên theo dõi, tương tác với các trang mạng xã hội của đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước.

Tại buổi làm việc, các trường hợp đều thừa nhận do tâm lý tò mò, thiếu hiểu biết pháp luật và chưa nhận thức đầy đủ về bản chất, động cơ của các trang mạng trên nên đã tiếp cận và tương tác với các bài viết độc hại. Sau khi được cán bộ Công an giải thích rõ ràng các quy định pháp luật cùng phương thức, thủ đoạn xuyên tạc của các phần tử xấu, các trường hợp trên đã nhận thức rõ sai phạm, chủ động gỡ bỏ toàn bộ nội dung, tương tác liên quan; đồng thời viết bản cam kết không tái phạm.

Để giữ vững an ninh thông tin và xây dựng môi trường mạng lành mạnh, Công an xã khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận thông tin trên Internet và mạng xã hội. Chủ động kiểm chứng nguồn tin từ các cơ quan báo chí, truyền thông chính thống; tuyệt đối không tin, không theo dõi các trang mạng có dấu hiệu kích động, chống phá.

Công an khuyến cáo người dân không bấm thích (like), bình luận, chia sẻ hay lan truyền các bài viết, hình ảnh, video sai sự thật, xuyên tạc tình hình chính trị - xã hội. Mọi hành vi đăng tải, phát tán hoặc tiếp tay cho thông tin sai lệch, xuyên tạc đều vi phạm Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật hiện hành; tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý nghiêm minh từ xử phạt vi phạm hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự.