Tối 24/11, Công an TP Hà Nội đã thông tin về nguyên nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa).

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an TP xác định nhà số 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn. Nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí gas kết hợp với ôxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí.

Hiện trường vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Công an TP, sáng cùng ngày, tại nhà số 110B-E4 khu tập thể Vĩnh Hồ (phường Đống Đa) đã xảy ra vụ nổ làm nhiều người thương vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP đã điều động các lực lượng đến hiện trường, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thêm 1 nạn nhân tử vong Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, một nữ nạn nhân 24 tuổi cấp cứu tại đây đã tử vong. Thời điểm được đưa vào bệnh viện, bệnh nhân đã trong tình trạng rất nặng, bị đa chấn thương. Mặc dù các bác sĩ tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu, điều trị, bệnh nhân đã không qua khỏi. Như vậy, đến nay, vụ nổ đã làm 7 người tử vong.

Đình Hiếu