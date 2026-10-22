Công an xã Yên Hoa tìm thấy cụ bà đi lạc trong rừng

Cụ bà được Công an xã Yên Hoa cùng với các lực lượng chức năng tìm và đưa về nhà an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm. Đồng thời, thông báo đến công an các xã lân cận để phối hợp hỗ trợ.

Đến khoảng 15 giờ 45 phút ngày 21-10, lực lượng tìm kiếm phát hiện bà B.T.C. tại khu vực rừng thuộc thôn Bản Thác trong tình trạng mệt mỏi. Các lực lượng đã kịp thời hỗ trợ, chăm sóc và đưa bà trở về nhà an toàn, đoàn tụ với gia đình.

Qua vụ việc, Công an xã Yên Hoa khuyến cáo các gia đình tăng cường quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người có nguy cơ đi lạc; chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn. Khi phát hiện người thân mất liên lạc bất thường, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ tìm kiếm kịp thời.