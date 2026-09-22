Công an xã xuyên đêm, xuyên rừng tìm người đàn ông đi lạc

Trước đó, vào hồi 20h, ngày 19/9/2026, Công an xã La Bằng tiếp nhận tin báo của người dân về sáng cùng ngày, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe máy đến gửi xe tại bãi gửi xe của Kiểm lâm vườn quốc gia Tam Đảo rồi đi vào khu vực suối Kẹm thuộc xóm Tân Sơn, xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên nhưng đến cuối ngày không liên lạc được.

Công an xã La Bằng phối hợp các lực lượng bàn giao anh Minh trở về với gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã La Bằng đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, phân công lực lượng phối hợp cùng với các đơn vị chức năng nhanh chóng chia thành các tổ xuyên đêm, xuyên rừng tìm kiếm.

Sau hơn 10 giờ nỗ lực tìm kiếm trong rừng, đến 6h15, ngày 20/9, Công an xã La Bằng đã tìm thấy anh Trần Quang Minh, sinh năm 2005 tại khu vực rừng quốc gia Tam Đảo trong tình trạng mệt mỏi, hoảng sợ. Các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa anh Minh về trạm Kiểm lâm vườn quốc gia Tam Đảo để nghỉ ngơi, đoàn tụ với gia đình.

Đón nhận người thân an toàn trở về, gia đình chị Phạm Thị Thủy đã không giấu được những giọt nước mắt xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới Công an xã và các lực lượng đã không quản ngại khó khăn, nhiệt tình giúp đỡ gia đình.