Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau hơn 10 giờ khẩn trương rà soát, tìm kiếm xuyên đêm, lực lượng Công an xã Gio Linh kịp thời phát hiện, hỗ trợ một thiếu nữ có biểu hiện tâm lý không ổn định đi lạc từ tỉnh Cà Mau ra Quảng Trị.

Theo đó, khoảng 15h ngày 15/11, Công an xã Gio Linh tiếp nhận thông tin đề nghị phối hợp từ Công an phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) và gia đình về trường hợp cháu Phùng Ngọc Khánh V. (SN 2010, trú phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) bỏ nhà đi từ ngày 13/11.

Theo thông tin gia đình cung cấp, cháu V. có tiền sử bệnh lý về tâm thần, tâm lý không ổn định. Qua nắm bắt thông tin, gia đình nghi vấn cháu đang di chuyển ra khu vực xã Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) nên trình báo nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ.

Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng Công an xã Gio Linh, cháu Phùng Ngọc Khánh V. được người thân đón về nhà an toàn. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã Gio Linh khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, rà soát toàn bộ địa phương và các tuyến giao thông trọng điểm, quyết tâm sớm tìm thấy cháu để bảo đảm an toàn.

Đến khoảng 1h30 ngày 16/11, sau hơn 10 giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, Tổ công tác Công an xã Gio Linh phát hiện cháu V tại khu vực gần tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thôn Trúc Lâm (xã Gio Linh).

Ngay lập tức, lực lượng công an tiếp cận, đưa cháu về trụ sở đơn vị để chăm sóc. Tại đây, Ban Chỉ huy Công an xã Gio Linh bố trí một nữ cán bộ trực tiếp ân cần thăm hỏi, động viên, giúp cháu V ổn định tinh thần. Đồng thời nhanh chóng liên hệ với Công an phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Màu) và gia đình để thông báo, phối hợp làm thủ tục đón cháu trở về nhà an toàn.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, chu đáo của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Gio Linh trong lúc gia đình đang hoang mang, lo lắng, ông Phùng Trần Đình Nhã (bố cháu V.) viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Công an tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Gio Linh.