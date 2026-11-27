Lực lượng Công an xã Tây Trà Bồng hỗ trợ đưa bà Bông đến cơ sở y tế cấp cứu.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 25-11, Công an xã Tây Trà Bồng nhận tin báo bà Bông đi làm rẫy từ khoảng 8 giờ cùng ngày nhưng đến tối vẫn chưa về nhà. Ngay sau khi nhận tin, Công an xã phối hợp với gia đình và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức tìm kiếm trong đêm.

Do mưa lớn kéo dài, nhiều cây ngã đổ chắn ngang đường vào rẫy. Cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia tìm kiếm dọn cây, mở lối để tiếp cận khu vực bà Bông làm việc. Đến khoảng 8 giờ ngày 26-11, sau 12 giờ kể từ khi nhận tin báo, lực lượng tìm kiếm phát hiện bà Bông nằm bất động trên nền đất gần rẫy, người ướt lạnh.

Lực lượng Công an xã Tây Trà Bồng cùng gia đình khẩn trương đưa bà về nhà, hỗ trợ bà lên phương tiện và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.