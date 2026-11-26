Ngày 26/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an xã Tây Trà Bồng vừa phối hợp với gia đình và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đưa bà Hồ Thị Bông (trú tổ 1, thôn Trà Trung, xã Tây Trà Bồng) đi cấp cứu kịp thời.

Cán bộ Công an xã Tây Trà Bồng bế bà Bông về nhà để đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Ảnh: CAX

Trước đó, khoảng 20h ngày 25/11, Công an xã Tây Trà Bồng nhận tin báo bà Bông đi làm rẫy từ khoảng 8h cùng ngày nhưng đến tối vẫn chưa về nhà. Ngay sau khi nhận tin, Công an xã phối hợp với gia đình và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức tìm kiếm trong đêm.

Do mưa lớn kéo dài, nhiều cây ngã đổ chắn ngang đường vào rẫy. Cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia tìm kiếm dọn cây, mở lối để tiếp cận khu vực bà Bông làm việc. Đến khoảng 8h ngày 26/11, sau 12h kể từ khi nhận tin báo, lực lượng tìm kiếm phát hiện bà Bông nằm bất động trên nền đất gần rẫy, người ướt lạnh.

Lực lượng Công an xã Tây Trà Bồng cùng gia đình khẩn trương đưa bà về nhà, hỗ trợ bà lên phương tiện và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.