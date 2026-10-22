Công an xã Xuân Thới Sơn và Đội CSGT An Sương: Tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Dưới sự truyền đạt sinh động, gần gũi của Thượng tá Lê Huỳnh Như - cán bộ Đội CSGT An Sương, chương trình đã diễn ra thiết thực với 3 nội dung trọng tâm: Tuyên truyền kiến thức và hình ảnh thực tế về ATGT; triển khai sát hạch lý thuyết về giao thông; hướng dẫn kỹ năng lái xe 2 bánh. Tại chương trình, các cán bộ CSGT đã phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ kết hợp trình chiếu các hình ảnh, video thực tế về các tình huống giao thông, giúp các em học sinh nhận thức sâu sắc những lỗi vi phạm thường gặp và hậu quả của tai nạn giao thông; hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn; cách xử lý các tình huống bất ngờ và quan sát điểm mù nhằm bảo đảm an toàn tối đa trên đường. Hoạt động tương tác này đã tạo ra không khí vô cùng hào hứng, giúp các em học sinh trực tiếp kiểm tra, ôn luyện và củng cố các kiến thức pháp luật vừa được học, lan tỏa thông điệp xây dựng "Văn hóa giao thông" đến gia đình và toàn xã hội.

Cán bộ Đội CSGT An Sương phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ cho các em học sinh trường THPT Phạm Văn Sáng

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia phòng, chống tội phạm, UBND phường Phú Thạnh phát động đợt tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tích cực cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng "SOS ANTT", qua đó giúp người dân phản ánh nhanh các vụ việc liên quan đến ANTT, trật tự ATGT và các tình huống khẩn cấp đến lực lượng chức năng để kịp thời tiếp nhận, xử lý, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã Phú Hòa Đông tuyên truyền kỹ năng an toàn trên không gian mạng

Cùng thời điểm, Công an xã Phú Hòa Đông phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ xã tuyên truyền kỹ năng an toàn trên không gian mạng và hướng dẫn cài đặt ứng dụng SOS ANTT cho thành viên Chi hội phụ nữ ấp 22, xã Phú Hòa Đông. Tại đây, cán bộ Công an xã hướng dẫn chi tiết cho hội viên phụ nữ các nội dung như: hạn chế đăng thông tin cá nhân, cách kiểm tra, nhận diện tin giả, kỹ năng ứng xử với những lời hù dọa qua mạng, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo qua mạng; kỹ năng phòng, chống bắt cóc online và hướng dẫn cài đặt ứng dụng SOS ANTT để có thêm kênh thông tin nhanh nhạy trong trình báo, tố giác tội phạm và các vấn đề liên quan ANTT. Đây không chỉ là hoạt động phối hợp thường xuyên của Công an xã với các đoàn thể địa phương mà còn là hoạt động thiết thực triển khai thực hiện chiến dịch "Không một mình" trên không gian mạng.