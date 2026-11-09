Công an xã Xuân Thới Sơn: Tạm giữ hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tiểu thương

Cụ thể, ngày 08/11, Công an xã Xuân Thới Sơn cho biết đã xác minh, mời hai đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1964, ngụ phường Tân Hòa, TPHCM) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1976, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài nên hai đối tượng trên đã bàn bạc với nhau đi đến các tiệm bán hàng rau, củ quả… để mua những món hàng có giá từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng. Tiếp đó, các đối tượng dàn cảnh tình huống lộn xộn làm cho chủ hàng mất tập trung. Sau đó, đối tượng Tuyết nói đã đưa số tiền 500.000 đồng và yêu cầu chủ hàng trả lại khoản tiền thừa. Tuy nhiên, trên thực tế, các đối tượng chưa đưa tiền cho chủ hàng. Với thủ đoạn như trên, hai đối tượng đã liên tục gây ra nhiều vụ việc chiếm đoạt tiền của nhiều chủ hàng trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn và các địa bàn xung quanh.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Hiện Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an xã Xuân Thới Sơn thông báo ai là bị hại của hai đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết vui lòng liên hệ Công an xã Xuân Thới Sơn (địa chỉ số 62 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Sơn) hoặc liên hệ đồng chí Đại úy Trần Thanh Quang (số điện thoại 0988.619.641), cán bộ Công an xã Xuân Thới Sơn để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.