Công an xã Xuân Quang biểu dương hai học sinh tiểu học nhặt được của rơi, tìm người trả lại

Hai học sinh là em Nguyễn Ngọc Diệp và Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (cùng sinh năm 2018), trú tại thôn An Hồ, xã Xuân Quang. Trong lúc ở khu vực cổng Trường Tiểu học số 2 Xuân Quang (phân hiệu Phong Niên), các em phát hiện một chiếc ví màu đen do người khác đánh rơi. Kiểm tra bên trong, hai em phát hiện có 1 triệu đồng tiền mặt, 1 thẻ bảo hiểm y tế, 2 giấy đăng ký xe mô tô và 1 giấy phép lái xe mô tô. Ngay lập tức hai em đã chủ động tìm cách trả lại người bị mất.

Công an xã Xuân Quang bàn giao tài sản cho người bị mất.

Qua xác minh, Công an xã Xuân Quang xác định chủ nhân chiếc ví là ông Trần Văn Phúc (sinh năm 1955), trú tại thôn Cán Hồ, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai. Ghi nhận hành động đẹp của hai học sinh, Công an xã Xuân Quang đã tổ chức biểu dương, tuyên dương hai em Nguyễn Ngọc Diệp và Nguyễn Ngọc Bảo Trâm.

Gia đình ông Phúc gửi tặng phần quà cảm ơn hành động nhân văn của 2 em.

Đây là việc làm thể hiện đức tính trung thực, thật thà, tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng của các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.