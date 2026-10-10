Công an xã xác minh, xử lý vụ khai thác cát trái phép trên sông Trà Bồng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Phú Long, xã Vạn Tường, Công an xã Vạn Tường phát hiện hai người đang khai thác cát trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định hai người gồm Đ.V.H. (SN 1970) và P.Đ.T. (SN 1968), cùng trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai đang sử dụng phương tiện hút cát từ lòng sông lên.

Hiện trường vụ khai thác cát trái phép trên sông Trà Bồng.

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ vụ việc để phục vụ công tác xác minh, xử lý. Hiện Công an xã Vạn Tường tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm và các tình tiết liên quan.

Việc phát hiện, ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép góp phần bảo vệ tài nguyên khoáng sản, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường và dòng chảy tự nhiên của sông Trà Bồng.

Thời gian tới, Công an xã Vạn Tường tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm; phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.