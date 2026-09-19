Công an xã vùng cao vượt khó khăn, đưa pháp luật đến với người dân

Đưa pháp luật đến với bà con vùng sâu

Mưa Tây Nguyên phủ trắng những triền đồi. Nước từ các khe suối đột ngột dâng nhanh. Những con đường đất dẫn vào buôn làng vùng xa trở thành những dải bùn đỏ quạch. Từng cơn mưa kéo dài khiến đất đỏ bazan vốn rắn chắc trở nên mềm nhão. Những vũng bùn đục ngầu nối tiếp nhau, bánh xe vừa lăn qua đã bị lớp đất đỏ quấn chặt. Trong cái nhão nhoét, trơn trượt ấy, những chiếc xe chở cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đắk Song vẫn kiên trì tiến về phía trước.

Đường vào các buôn làng ở xã Đắk Song, tỉnh Lâm Đồng mùa mưa.

Càng vào sâu, nhà dân càng thưa, không gian mở ra với những vạt hoa màu ướt sũng trong mưa. Con đường đất phía trước lúc hiện, lúc khuất sau những khúc cua. Đích đến là làng Dao, thuộc thôn Hà Nam Ninh, nơi những người dân vẫn đang chờ đoàn công tác. Không hội trường phông bạt, không có điều kiện tổ chức cầu kỳ. Khi cán bộ, chiến sĩ Công an xuất hiện, người dân trong làng đã tập trung đông đủ.

Trung tá Bùi Văn Thắng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Đắk Song, không bắt đầu câu chuyện bằng những điều luật khô cứng. Anh chọn những vấn đề rất gần với cuộc sống của bà con. Từ chiếc mũ bảo hiểm trong mỗi chuyến xe, chén rượu trước tay lái đến cách chấp hành quy định giao thông để tự bảo vệ mình và người đi đường.

Từ chuyện trên đường, câu chuyện dần đi vào từng nếp nhà, từng mối quan hệ trong cộng đồng. Thiếu tá Quách Văn Tân, Phó Tổ trưởng Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Đắk Song, trao đổi với bà con về những mâu thuẫn, xích mích thường phát sinh trong cuộc sống và cách tháo gỡ từ sớm, không để bất đồng tích tụ thành vụ việc phức tạp.

Công an xã Đắk Song phối hợp cùng lực lượng CSGT tuyên truyền pháp luật tới bà con.

Anh cũng giải thích để bà con hiểu rằng, giữ gìn an ninh, trật tự không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Công an hay chính quyền địa phương. Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, thông tin được người dân cung cấp kịp thời, những lần chủ động phối hợp với Công an chính là “tai mắt” quan trọng, giúp lực lượng chức năng phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả ngay từ cơ sở.

Câu chuyện cứ thế nối dài từ đường làng đến mỗi mái nhà, từ chuyện của một gia đình đến sự bình yên của cả cộng đồng. Những điều tưởng như đơn giản, quen thuộc nhưng trên thực tế vẫn có thể bị bỏ qua bởi thói quen, sự chủ quan hoặc do người dân chưa được tiếp cận đầy đủ với các quy định của pháp luật.

Ngồi giữa những người dân trong làng, bà Lý Sẻo Mì chăm chú lắng nghe từng câu chuyện mà cán bộ Công an chia sẻ. Với bà, điều người dân cần không chỉ là những quy định được đọc lên, quan trọng hơn là được giải thích bằng những tình huống cụ thể, gần gũi với cuộc sống hằng ngày. Từ những câu chuyện tưởng như rất nhỏ, bà con hiểu rõ hơn vì sao phải chấp hành pháp luật, đâu là hành vi đúng, là việc làm có thể dẫn đến vi phạm.

“Cán bộ nói cụ thể, lấy những chuyện xảy ra trong cuộc sống để giải thích nên bà con dễ hiểu, dễ nhớ hơn!..”, bà Mì chia sẻ.

Ông Phan Trọng Tuấn, Trưởng thôn Hà Nam Ninh, xã Đắk Song cho biết, với người dân ở làng Dao, mỗi lần được cán bộ Công an trực tiếp về tuyên truyền không chỉ là thêm một lần được nghe pháp luật, mà còn là dịp để bà con mạnh dạn hỏi những điều mình chưa rõ, từ đó biết cách tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng.

Những buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật tới bà con vùng sâu của Công an xã Đắk Song.

“Từ câu chuyện giao thông, cán bộ Công an xã Đắk Song tiếp tục nói với bà con về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy; cách nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Đó không chỉ là những tình huống lý thuyết, qua cách trình bày, diễn đạt của các anh, những câu chuyện như đang xảy ra trong cuộc sống!..”, ông Tuấn nói.

Thế trận phòng ngừa từ cơ sở

Mùa mưa cũng là lúc nguy cơ tai nạn đối với trẻ em tại các khu vực ao, hồ, sông, suối gia tăng. Cán bộ Công an Đắk Song nhắc các gia đình tăng cường quản lý, giám sát trẻ; tuyệt đối không để trẻ tự ý đến gần những khu vực nước sâu, sông, suối hoặc nơi có nguy cơ sạt lở, nước chảy xiết. Cũng trong các buổi tuyên truyền, người dân được vận động không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm ngay từ gia đình, thôn, làng.

Hơn 100 tờ rơi tuyên truyền pháp luật được phát tận tay người dân. Mỗi tờ giấy nhỏ là một lần những quy định của pháp luật được mang về từng gia đình. 15 chiếc mũ bảo hiểm cũng được trao cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà con ở vùng sâu, vùng xa xã Đắk Song được Công an xã và lực lượng CSGT tuyên truyền kiến thức về pháp luật.

Thượng tá Y Bhim Kễn, Trưởng Công an xã Đắk Song cho biết, với lực lượng Công an cơ sở, gần dân không chỉ là có mặt khi xảy ra vụ việc. Quan trọng hơn là phải chủ động tìm đến nhân dân, nhất là tại những địa bàn xa, khó khăn, để nắm tình hình, lắng nghe tâm tư và đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với cuộc sống, đó cũng là cách để phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

“Một vụ việc được ngăn chặn trước khi xảy ra luôn tốt hơn việc phải xử lý hậu quả. Một người dân hiểu đúng pháp luật sẽ có thêm khả năng tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và cộng đồng. Và một đứa trẻ được cha mẹ nhắc nhở không đến gần dòng nước xiết trong mùa mưa có thể tránh được một tai nạn đau lòng. Những điều ấy bắt đầu từ những buổi tuyên truyền của chúng tôi!..”, Thượng tá Y Bhim Kễn chia sẻ.