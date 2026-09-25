Công an xã Vĩnh Trạch xây dựng thế trận an ninh cơ sở vững chắc

Công an xã Vĩnh Trạch hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Gần dân để nắm tình hình

Được triển khai từ tháng 1/2026, mô hình “Ngôi nhà pháp lý” của Công an xã Vĩnh Trạch trở thành nơi hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, giải đáp những vấn đề pháp lý phát sinh trong cuộc sống. Thượng tá Lê Thanh Tuấn - Trưởng Công an xã Vĩnh Trạch cho biết đơn vị bố trí lực lượng công an phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng dân phòng, chia thành 2 tổ, gồm tổ tại Công an xã và tổ tại UBND xã, thường xuyên túc trực để hỗ trợ người dân.

Do một bộ phận người dân chưa thạo công nghệ, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Qua tiếp xúc, lực lượng công an nắm bắt tình hình địa bàn dân cư, tiếp nhận thông tin liên quan đến tệ nạn xã hội và các vấn đề phát sinh để kịp thời xử lý.

Hiệu quả của mô hình được thể hiện qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Qua nắm tình hình, Công an xã Vĩnh Trạch phát hiện căn nhà tại ấp Vĩnh Lợi do Võ Văn Thuận thuê có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy. Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 2/9/2026, tổ công tác kiểm tra căn nhà, phát hiện hơn 5,2g ma túy và nhiều dụng cụ liên quan. Số ma túy được xác định do Võ Văn Thuận mua của Huỳnh Văn Hạnh, ngụ phường Thới Sơn để sử dụng và bán lại.

Đến khoảng 0 giờ 15 phút ngày 4/9/2026, khi Hạnh vừa xuống ô tô tại một quán cà phê thuộc địa bàn phường Long Xuyên, các tổ công tác của Công an xã Vĩnh Trạch phối hợp bắt giữ, thu giữ hơn 264g ma túy, 1 khẩu súng ngắn, 12 viên đạn cùng nhiều tang vật. Võ Văn Thuận sau đó bị Công an xã Chợ Mới bắt giữ, bàn giao cho Công an xã Vĩnh Trạch tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an xã Vĩnh Trạch phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã xây dựng mô hình “An sinh xã hội gắn với an ninh, trật tự”. Một hoạt động thiết thực của mô hình là bếp ăn tình thương, hỗ trợ cơm trưa, chỗ nghỉ cho học sinh ở xa và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bếp ăn hiện hỗ trợ từ 250 - 300 suất ăn/ngày cho học sinh và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tăng cường tuyên truyền trên không gian mạng

Theo Thượng tá Lê Thanh Tuấn, trước diễn biến phức tạp của tội phạm trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn lừa đảo như giả mạo trúng thưởng, chiếm đoạt tài khoản, lừa đảo trực tuyến, Công an xã Vĩnh Trạch xác định cần đổi mới cách tuyên truyền, đưa thông tin đến người dân nhanh hơn.

Đơn vị duy trì trang fanpage chính thức, tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về phòng, chống tội phạm và hoạt động của Công an xã, Công an tỉnh. Trang trở thành kênh để người dân phản ánh thông tin, hỏi về thủ tục hành chính và những vấn đề pháp lý.

Công an xã Vĩnh Trạch hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt, cán bộ Công an xã Vĩnh Trạch, cho biết trang fanpage chính thức của đơn vị được tái khởi động từ tháng 9/2025, kế thừa trang của Công an xã Vĩnh Trạch trước sáp nhập. Nhận thấy hình thức tuyên truyền truyền thống như phát loa, họp dân khó tiếp cận một bộ phận người trẻ do đặc thù công việc, đơn vị đề xuất tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội.

Những ngày đầu vận hành còn nhiều khó khăn, đến nay fanpage có hơn 28.500 lượt theo dõi, lượng tương tác hằng tuần từ 500.000 - 1.000.000 lượt. Nội dung được cập nhật theo tình hình địa bàn, chú trọng thông tin phòng, chống tội phạm, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo và hoạt động của lực lượng công an.

Cán bộ quản lý trang chú trọng tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân. Những thông tin chưa chính xác được giải thích, làm rõ. Các phản ánh liên quan đến địa bàn được tiếp nhận, xác minh và chuyển đến lực lượng chức năng khi cần thiết. Thông tin về danh tính, nguồn tin của người dân được bảo mật theo quy định, qua đó tạo sự yên tâm cho người cung cấp thông tin.

Từ những cách làm cụ thể, Công an xã Vĩnh Trạch phát huy vai trò nòng cốt, đồng thời huy động sự tham gia của các lực lượng và người dân trong giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.