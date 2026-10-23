Công an xã Vĩnh Mỹ hỗ trợ cụ bà đi lạc từ Cần Thơ xuống Cà Mau về nhà an toàn

Ngày 23/10, Thượng tá Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Công an xã Vĩnh Mỹ, cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một cụ bà đi lạc, đưa trở về đoàn tụ với gia đình.

Bà H.T.T. được người thân đến đón về nhà tại trụ sở Công an xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, chiều tối 19/10, Công an xã Vĩnh Mỹ tiếp nhận tin báo về một phụ nữ lớn tuổi có biểu hiện mệt mỏi, hoang mang, không nhớ đường về nhà, tại khu vực ấp An Nghiệp, xã Vĩnh Mỹ. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, động viên, đưa bà về trụ sở nghỉ ngơi và chăm sóc sức khoẻ.

Qua xác minh, người phụ nữ tên H.T.T., thường trú khu vực Vĩnh Đồng, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ. Bà T rời nhà bằng xe đạp và đi lạc khoảng 3 ngày, vượt quãng đường gần 70 km. Trong thời gian này, bà phải xin nước uống, thức ăn và ngủ nhờ dưới mái hiên nhà dân hoặc trước cửa các cửa hàng.

Sau đó, Công an xã Vĩnh Mỹ nhanh chóng liên hệ gia đình để phối hợp đưa bà T về nhà an toàn.

Cho biết gia đình đã trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm bà T nhiều ngày qua, nên khi nhận được thông tin, đại diện gia đình bà T xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, viết thư cảm ơn đơn vị đã hỗ trợ.

Thư cảm ơn của gia đình bà H.T.T gửi Công an xã Vĩnh Mỹ.

Việc hỗ trợ cụ bà trở về nhà an toàn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Qua vụ việc, Thượng tá Nguyễn Văn Mậu khuyến cáo, gia đình có người cao tuổi, người suy giảm trí nhớ cần quan tâm, theo dõi sát sao, hạn chế để người thân tự đi xa khi không có người đi cùng. Đồng thời, nên chuẩn bị thẻ thông tin ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại người thân để thuận tiện xác minh, hỗ trợ khi cần thiết./.