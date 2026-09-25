Công an xã Vĩnh Hải phối hợp tiếp nhận và thả cá thể trăn gấm về rừng

Sáng 25-9, Công an xã Vĩnh Hải cho biết vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc tiếp nhận 1 cá thể trăn gấm còn sống (tên khoa học Malayopython reticulatus), thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, nặng 1,3kg.

Lực lượng chức năng tiến hành thả cá thể trăn gấm về môi trường tự nhiên.

Cá thể trăn do anh Nguyễn Văn Quyên (sinh năm 2000, thường trú thôn Khánh Nhơn 2, xã Vĩnh Hải) phát hiện bò vào nhà. Sau khi phát hiện, anh Quyên đã bắt và giao nộp cơ quan chức năng. Công an xã Vĩnh Hải đã phối hợp với UBND xã, Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc thả cá thể trăn về lâm phần Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình theo quy định. Qua đó góp phần phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ đa dạng sinh học.

Công an xã Vĩnh Hải kêu gọi người dân khi phát hiện động vật hoang dã không săn bắt, nuôi nhốt hay mua bán trái phép; kịp thời thông báo hoặc giao nộp chính quyền, Công an xã, kiểm lâm để xử lý đúng pháp luật, cùng chung tay bảo vệ môi trường và giữ cân bằng sinh thái.